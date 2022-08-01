Париж, , 09:19 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo-France объявила в пяти департаментах на юге страны оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары, передает BFM TV.

Жара Никита Устинов © ИА REGNUM

Повышение столбика термометра ожидают в департаментах Дром, Ардеш, Восточные Пиренеи, Гар и Воклюз. По прогнозу температура воздуха прогреется до 35-38 градусов, а местами и до 39°C.

Волна тепла вызвана горячими ветрами, дующими из Сахары. Жара сохранится во Франции во вторник и среду (2-3 августа), постепенно двигаясь к северу страны.

Сообщается, что этот эпизод аномальной жары будет иметь «меньшую интенсивность и продолжительность, чем предыдущий» благодаря возвращению более прохладного воздуха с северо-запада.