Барнаул, 1 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий.

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По данным синоптиков, 1 августа и ночью 2 августа в регионе ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала в конце июля.

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