Тбилиси, 1 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Стоимость брачной церемонии в Грузии с 1 августа выросла с 50 лари (около 1,1 тыс. рублей по курсу) до 75 лари (около 1,7 тыс. рублей). Об этом говорится в обнародованном постановлении правительства.

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Согласно документу, проведение обряда в торжественной обстановке выросло в цене с 90 лари (около 2 тыс. рублей) до 135 лари (около 3 тыс. рублей) вместо. В субботу такая церемония будет стоить 225 лари (около 5 тыс. рублей) вместо 150 лари (около 3,3 тыс. рублей).

Стоимость выездной церемонии бракосочетания выросла с 170 лари (около 3,8 тыс. рублей) до 255 лари (около 5,7 тыс. рублей).

Напомним, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в стране в 2021 году было зарегистрировано 23 155 бракосочетаний. Развелись в прошлом году 10 654 пар. В стране с 2013 года наблюдается тенденция сокращения количества браков и рост числа разводов.