Чурапчинский район, , 09:21 — REGNUM Условный срок назначен инженеру по охране и защите леса районного филиала ГАУ «Якутлесресурс» Николаю Лукину, которого обвинили в халатности во время тушения лесного пожара, ставшей причиной гибели бульдозериста Элбаги Игитяна. Решение вынес Чурапчинский районный суд, сообщил телеграм-канал «V Якутии. ру».

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В соцсети размещено видео, на котором о решении инстанции рассказал общественный защитник Николая Лукина Алексей Куприянов. Он доволен решение суда и тем, что его подзащитный получил условный срок. Обжаловать приговор не будут.

«Судья вынес условный приговор и частное определение по действиям структур, которые подчиняются министерству экологии. Спасибо всем, кто участвовал в этих судебных баталиях», — сказал Алексей Куприянов.

Николая Лукина обвиняли в том, что он допустил к тушению лесного пожара подчинённых, без инструктажа, должной экипировки и средств индивидуальной защиты. Сам инженер утверждал, что замещал на работе коллегу и не отвечал за снабжение средствами индивидуальной защиты. Кроме того, он не мог предвидеть заранее смену направления ветра и предупредить бульдозериста о путях отхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в борьбе с огнём возле села Мугудай в Чурапчинском районе Якутии в августе 2021 года погиб мужчина, участвовавший в тушении лесного пожара. Огнеборца настиг верховой пожар. Бульдозер, которым он управлял, тоже сгорел.