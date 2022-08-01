Донецк, 1 августа 2022, 09:17 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Зайцево (южное) и Гольмовский, а также Куйбышевский район Донецка.
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