Донецк, 1 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Отрадовка — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Зайцево (южное) и Гольмовский, а также Куйбышевский район Донецка.

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Зайцево, Гольмовский и Донецк — СЦКК