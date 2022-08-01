Ставрополь, 1 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждены два уголовных дела по факту ДТП с шестью погибшими. Следственный комитет расследует дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Еще одно дело возбудили в МВД — о нарушении лицом, управлявшим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в прокуратуре региона и СКР по региону.

Телеграм-канал ГИБДД Ставрополья Авария с пассажирской «Газелью» на Ставрополье

Напомним, автоавария с участием маршрутной «Газели» и легкового автомобиля «Шевроле Круз» произошла днем 31 июля в Петровском городском округе. После столкновения двух транспортных средств обе машины загорелись, погибли на месте пять человек, в том числе ребенок. Еще пятеро были доставлены в больницу. Одного из пострадавших врачам спасти не удалось, остальные находятся на лечении, В тяжелом состоянии находятся двое пострадавших — 14-летний подросток и 49-летняя женщина.

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.