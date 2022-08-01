Пекин, , 09:13 — REGNUM Самолёт со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси может попытаться приземлиться на Тайване. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

СМИ допускает, что воздушное судно может предпринять попытку посадки на остров, используя предлог технической неисправности или дозаправки.

Издание называет этот шаг рискованным и опасным, отмечая, что на этот случай «китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни».

Как сообщало ИА REGNUM, внимание США переключится с украинского конфликта на Тайвань в случае эскалации на китайском острове, пишет американская газета Politico.