Москва, 1 августа 2022, 09:12 — REGNUM Заявление Центробанка об отсутствии необходимости деноминации в своем телеграмм-канале 1 августа иронично прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Банкнота достоинством 50 000 рублей образца 1995 года (до деноминации). Лицевая сторона
Банкнота достоинством 50 000 рублей образца 1995 года (до деноминации). Лицевая сторона

«Поразительный ЦБ неуклюже успокаивает нас, что деноминации не будет: «Причин для этого точно никаких нет. Любая деноминация в основном происходит после периода гиперинфляции, возьмем хотя бы тот же 1998 год, кода была последняя деноминация».

Во-первых, 1997 год, а во-вторых, Хрущев, деноминировавший номинал на нолик, исходил из всего чего угодно (из ненависти к сталинским «портянкам»), но только не из гиперинфляции в СССР, которой тогда по определению не было и быть не могло.

Мы, мол, «просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными».

Ага, новые пяти — и десятирублевки. Осталось ещё двухрублёвки напечатать».

Как сообщало ИА REGNUM, предположения о деноминации, возникшие на фоне модернизации банкнот Банком России в беседе с изданием «Известия» опроверг зампред Центробанка Сергей Белов. По его словам, для этого нет никаких экономических предпосылок.

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