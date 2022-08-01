Москва, , 09:12 — REGNUM Заявление Центробанка об отсутствии необходимости деноминации в своем телеграмм-канале 1 августа иронично прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Банкнота достоинством 50 000 рублей образца 1995 года (до деноминации). Лицевая сторона

«Поразительный ЦБ неуклюже успокаивает нас, что деноминации не будет: «Причин для этого точно никаких нет. Любая деноминация в основном происходит после периода гиперинфляции, возьмем хотя бы тот же 1998 год, кода была последняя деноминация».

Во-первых, 1997 год, а во-вторых, Хрущев, деноминировавший номинал на нолик, исходил из всего чего угодно (из ненависти к сталинским «портянкам»), но только не из гиперинфляции в СССР, которой тогда по определению не было и быть не могло.

Мы, мол, «просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными».

Ага, новые пяти — и десятирублевки. Осталось ещё двухрублёвки напечатать».

Как сообщало ИА REGNUM, предположения о деноминации, возникшие на фоне модернизации банкнот Банком России в беседе с изданием «Известия» опроверг зампред Центробанка Сергей Белов. По его словам, для этого нет никаких экономических предпосылок.

Читайте также: Зампред Центробанка РФ заявил об отсутствии предпосылок для деноминации