Донецк, 1 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погиб один мирный житель, девять получили ранения. Об этом 1 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки, с 08.00 31 июля до 08.00 1 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще девять мирных жителей получили ранения», — сообщили в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины пострадал подросток.

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