Бухарест, , 09:11 — REGNUM В Румынии с 1 августа вступили в силу положения о повышении акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Об этом сообщает бухарестская газета Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, стоимость соответствующих товаров в стране выросла в среднем на 20%. Предполагается также, что магазины, осуществляющие реализацию указанной продукции по «старым» ценам, будут оштрафованы.

Напомним, постановление о внесении подобных изменений в Налоговый кодекс Румынии было принято румынским парламентом 15 июля текущего года.