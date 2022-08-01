В Румынии увеличены акцизы на табак и алкоголь
Бухарест, 1 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Румынии с 1 августа вступили в силу положения о повышении акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Об этом сообщает бухарестская газета Digi24.
PavelD
Румыния
Согласно официальной информации, стоимость соответствующих товаров в стране выросла в среднем на 20%. Предполагается также, что магазины, осуществляющие реализацию указанной продукции по «старым» ценам, будут оштрафованы.
Напомним, постановление о внесении подобных изменений в Налоговый кодекс Румынии было принято румынским парламентом 15 июля текущего года.