Бухарест, 1 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Румынии с 1 августа вступили в силу положения о повышении акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Об этом сообщает бухарестская газета Digi24.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, стоимость соответствующих товаров в стране выросла в среднем на 20%. Предполагается также, что магазины, осуществляющие реализацию указанной продукции по «старым» ценам, будут оштрафованы.

Напомним, постановление о внесении подобных изменений в Налоговый кодекс Румынии было принято румынским парламентом 15 июля текущего года.