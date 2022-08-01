Одесса, Украина, 1 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Порт украинского города Одессы покинуло первое судно с зерном, сообщает 1 августа телеканал CNN Turk.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По данным минобороны Турции, в Ливан направляется партия кукурузы.

«Судно покинуло порт Одессы», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН договорились об отмене ограничений на экспорт российских продуктов и о вывозе зерна с Украины.

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