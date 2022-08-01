Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Федеральному бюро расследований (ФБР) в США нельзя доверять в вопросе обвинений, выдвинутых против сына действующего президента страны Джо Байдена Хантера по части взаимодействия с иностранными предпринимателями, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон 31 июля в эфире телеканала Fox News.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Ранее в ФБР заявили, что материалы, изобличающие тайные деловые связи Хантера Байдена, являются «дезинформацией», в связи с чем расследование в отношении сына американского президента было прекращено.

«Я не верю [директору ФБР] Кристоферу Рэю в проведении этого расследования, но важно, чтобы американская общественность понимала, что в декабре 2019 года у ФБР был ноутбук Хантера Байдена», — сказал Джонсон.

«На этом ноутбуке они определенно видели доказательства того, что я считаю преступной деятельностью. Они ничего не сделали. Вот и конец июля, начало августа 2022 года. Что с этим сделали? Нет, вы не можете доверять Министерству юстиции, ФБР, чтобы докопаться до сути», — сказал Джонсон.

По словам сенатора, «слава Богу» за то, что осведомители рассказали о том, как министерство юстиции ведет расследование в отношении сына президента Байдена.