* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 09:08 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана заявил о нападении на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)в провинции Каписа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник во Фронте сопротивления уточнил в беседе с изданием, что нападение на лагерь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в деревне Мурад Ходжа уезда Хеза Дуюм Кохистан.

Согласно источнику, в результате этой атаки двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё трое ранены.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

Следует отметить, что за последние несколько месяцев в Каписе участились атаки антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сил.