Москва, , 09:09 — REGNUM В скором времени Польша может превратиться в парк Юрского периода, а Великобритания — в Атлантиду. Об этом 31 июля написал депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Андрей Колесник со спецназовцами Алексей Крячков

Как отметил парламентарий, ранее заявивший, что снятие польских флагов с военных кладбищ в России и Белоруссии якобы является «варварством» глава института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, почему-то не говорит о вандализме на военных захоронениях воинов Красной Армии, освободивших Польшу от немецких фашистов и про снос памятников им под аплодисменты.

«А жить на землях, отвоеванных Красной Армией, нравится? Нигде не колет? Совесть не гложет? Так вот, когда немцы начнут отвоевывать свои исконные земли обратно, а это будет, я не знаю, кто у поляков будет союзником. С учетом отношения всего мира к полякам. В мире не любят две нации — англичан и поляков. Одна страна скоро будет Атлантидой, а вторая Парком Юрского периода», — написал в своём сообщении Колесник.

Кроме того, он напомнил, что во время Второй мировой войны полякам запрещалось ездить с арийцами в общественном транспорте и им также был запрещён вход в рестораны, кинотеатры и в парки.

«Они хотят вернуться к этому? Я думаю, что многие предпочтут вернуть поляков в это положение. И в этот раз Россия на помощь не придет», — добавил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что восемь самоходных гаубиц Krab передаёт Польша Украине, оружие готово к отправке.