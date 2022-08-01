Чебоксары, 1 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Появление диких животных в черте города Чебоксары не является «чем-то необычным». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, комментируя «забеги» в город кабанов и других диких копытных животных.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лоси и кабаны подходят по этим дорожкам совсем близко к людям. Хотя места охотничьи

В ведомстве обратили внимание на видео в социальных сетях, где в лесу между микрорайонами Садовый и Байконур запечатлён живущий в лесу кабан. В минприроды заявляют, что появление кабанов в низине реки Сугутка «не является чем-то необычным», отмечая, что в данных лесных массивах хорошие условия для диких животных.

«Это их естественная среда обитания. Они опасности не представляют. В данном случае животное привлекла куча бытового мусора. Кабан не разборчив в еде, запах пищевых отходов его может привлечь», — поясняют в ведомстве, призывая жителей не оставлять мусор с пикников, убирать за собой.

Говоря о появлении в городе косуль, лосей и лисиц, чиновники ссылаются на то, что «дикие животные обитают в условиях естественной свободы и сами выбирают себе путь». Отметим, что 27 июля стало известно о гибели косули у госпиталя для ветеранов войн. Она умерла на глазах горожан.

«Косуля через Берендеевский лес попала на оживлённый Московский проспект. В таких случаях животные теряются, начинают метаться, разбиваются о городские препятствия, ограды. Могут умереть просто от стресса. Подобное случается и с лосями», — поясняют в ведомстве.

В министерстве призывают в таких случаях не подходить к животному, чтобы не вгонять его в ещё большую панику, а вызывать службы экстренного реагирования по номеру «112». Кроме того, напуганное животное может нанести своему спасителю серьёзные травмы.

Напомним, что в Чувашии в 2022 году отменили охоту на кабанов в общедоступных угодьях из-за существенного сокращения поголовья животных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года на дорогах Чувашии произошло несколько ДТП с дикими животными. В числе пострадавших есть ребёнок.

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