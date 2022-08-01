Москва, 1 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Завод «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

По его словам, освобождённое от националистов предприятие в Мариуполе может стать технопарком, на его территории будут созданы рабочие места.

Вице-премьер уточнил, в правительстве не видят восстановления предприятия в старых технологиях.

«Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», — приводит слова Хуснуллина РБК.

Ранее Хуснуллин уже высказывался о возможном восстановлении «Азовстали», пострадавшей в ходе боевых действий.