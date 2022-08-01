Владивосток, , 09:04 — REGNUM В Приморском крае установили сроки и объёмы добычи кеты для промышленного и традиционного рыболовства. Первым промысел лососевых начнется в Тернейском округе с 15 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, для традиционного рыболовства объемы распределены между физическими лицами и общинами, подавшими заявки на добычу кеты, — 50 кг красной рыбы в Лазовском, Ольгинском, Тернейском муниципальных округах, Красноармейском районе.

Для промышленного и традиционного рыболовства: в Тернейском муниципальном округе — с 15 августа до 10 октября, в Ольгинском и Лазовском — с 21 сентября до 25 октября, в Пожарском округе и Красноармейском районе – с 1 октября по 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магаданской области объявили о сроках путины-2022.