Саратов, 1 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Саратовской области отказали в регистрации кандидату на должность губернатора Игорю Калганову («Партия Возрождения России»). Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как уточнили в избиркоме, Калганову отказали в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации кандидата.

Ранее саратовский избирком зарегистрировал пять кандидатов на должность губернатора региона — Романа Бусаргина («Единая Россия»), Александра Ванцова (Всероссийская политическая партия «Родина»), Ольгу Алимову («Коммунистическая партия РФ»), Артема Чеботарева («Справедливая России — Патриоты — За правду»), Дмитрия Пьяных (ЛДПР).

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области выборы губернатора, депутатов областной думы седьмого созыва и выборы в органы местного самоуправления будут проходить с 9 по 11 сентября 2022 года.

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