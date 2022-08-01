Москва, , 09:03 — REGNUM В России продолжают находить следы Великой Отечественной войны. Так, за полгода сотрудники МЧС России обнаружили и обезвредили более 23 тыс. боеприпасов тех времён. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Боеприпас времен войны Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области

«За первые шесть месяцев 2022 года силами 13 [пиротехнических] подразделений чрезвычайного ведомства на территории России найдено и обезврежено более 23 тыс. опасных предметов», — сообщил в беседе с ТАСС в федеральном ведомстве.

В числе опасных находок — авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы. Работы велись в основном в акваториях Балтийского и Черного морей, на территориях Калининградской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь.

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Как сообщало ИА REGNUM, со дна Чёрного моря около Севастополя сапёры МЧС России подняли и обезвредили. 688 снарядов времён Великой Отечественной войны. Это артиллерийские и миномётные снаряды, а также ручные гранаты и взрыватели советского и иностранного производства. Всего, начиная с лета 2021 года, в Крыму и в районе Севастополя сапёрами было найдено и обезврежено более 2200 опасных находок. Все найденные боеприпасы перевозятся на специально оборудованный полигон, где их уничтожают путём направленного взрыва.

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