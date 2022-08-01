Донецк, 1 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:05 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Зайцево (южное) и Гольмовский, а также Куйбышевский район Донецка.

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