Москва, 1 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Новый спортивный директор московскому футбольному клубу «Спартак» пока не нужен. Об этом 1 августа заявил владелец клуба Леонид Федун.

Александр Мысякин Леонид Федун

«Когда будет объявлен новый спортивный директор? Он пока не нужен», — приводит слова Федуна ТАСС.

По его словам, клуб пока не ведёт поиски нового спортивного директора, потому что занимавший этот пост итальянец Лука Каттани провёл хорошую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака». Он занимал эту должность с декабря 2021 года.