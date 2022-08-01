Самара, , 09:01 — REGNUM Более 850 тысяч кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года в Самарской области. Об этом 1 августа сообщил министр строительства региона Николай Плаксин в своем телеграм-канале.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«За I полугодие 2022 в регионе введено 859 тыс. кв. м жилья, в том числе МКД — 222 тысяч кв. метров, ИЖС — 637 тысяч кв. метров», — заявил он, сообщив, что 31 июля проверил ход строительства многоквартирных жилых домов, ввести которые планируется в ближайшие годы.

Плаксин подчеркнул, что реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» является одной из приоритетных задач для областного минстроя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках реализации данного нацпроекта в 2022 году в Самарской области намерены ввести 1,876 млн кв. метров жилья.