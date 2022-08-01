Анкара, 1 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Власти Турции готовы сделать всё для снижения напряженности в Косово, сообщил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Поговорил со своими коллегами из Сербии и Косово по поводу недавней напряженности. Мир и стабильность на Балканах всегда были приоритетом для Турции», — написал он в Twitter.

Чавушоглу добавил, что Анкара готова сделать всё необходимое, чтобы снизить напряженность в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич призвал к мирному урегулированию ситуации на границе с Косово.

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