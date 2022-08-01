Ростов-на-Дону, , 08:55 — REGNUM В Россию за сутки прибыли немногим менее 18 тысяч мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 1 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной вечером 18 февраля 2022 года, в Россию прибыли более 2 миллионов человек, в том числе около 500 тысяч детей. В субъектах РФ развёрнуто порядка 9,5 тыс. мест для размещения вынужденных переселенцев.