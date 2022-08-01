Бухарест, 1 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Представители 101-й воздушно-десантной дивизии армии США прибыли в Румынию для прохождения военной службы в составе международных сил по охране восточных границ НАТО. Об этом 1 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Гость из США

Согласно официальной информации, целью присутствия указанного подразделения является «укрепление боевой мощи Румынии в Североатлантическом альянсе». Численность личного состава и данные о наличии техники структуры не разглашаются.

Размещению солдат и офицеров структуры в регионе придается символическое значение. В последний раз 101-я дивизия ВДВ США находилась на территории Европы в 1944-м году в ходе высадки в Нормандии.

Напомним, ранее власти Румынии объявили о намерении разместить на своей территории до 10 тыс. американских военнослужащих.