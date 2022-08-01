Москва, 1 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Заботливыми людьми считают себя 89% жителей России. Среди женщин и людей старшего поколения доля заботливых людей выше — 48% и 51% соответственно, среди мужчин и молодых людей 18-24 лет ниже — 38% и 42%, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

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Заботились о ком-либо за последнее время 72% опрошенных о детях — 35%, о родителях — 22%, о супругах - 16%, о домашних животных 10%, о самом себе – 4%. Ни о ком не заботились 26%.

Получают заботу от детей — 28%, от мужа или жены — 27%, от родителей - 20%. Самый распространенный способ проявления заботы - это материальная помощь (26%). Её чаще предлагают мужчины, чем женщины - 32% против 21%. Женщины предпочитают проявлять внимание к здоровью, разговаривать и готовить еду.

Опрос по телефону проведен 15 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, самыми главными критериями семейного благополучия в представлении жителей России являются взаимоотношения внутри семьи.

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