Москва, , 08:54 — REGNUM Атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, которая произошла накануне, прокомментировал 1 августа военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Украина. ру».

Беспилотник Egov-buryatia.ru

По мнению эксперта, на территории полуострова Крым могут осуществлять свою деятельность украинские группы диверсантов.

«Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц», — сказал Леонков.

При этом он уточнил, что атаковавший штаб ЧФ беспилотник, по его мнению, запустили с малого расстояния и он был такого размера, чтобы его не смогла засечь система противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, отвечая на вопрос не было ли киевскому режиму в этом случае проще нанести удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS или ракетой «Точкой-У», эксперт указал, что из-за большого расстояния эти ракеты не долетели бы до Севастополя через территорию с установленными на ней российским средствами ПВО и это также привело бы к ответным ударам по украинским пусковым установкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жёлтый уровень террористической опасности вводится на территории города.