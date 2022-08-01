Чита, , 08:54 — REGNUM В Забайкалье идет подготовка к новой волне коронавируса, которая ожидается осенью. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-губернатора Инну Щеглову, вакцина будет поставляться во все районы края по мере необходимости. Коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в медучреждениях сегодня составляет 60 коек, из них занято 40.

Вакцинация NIAID

Ранее Инна Щеглова рассказала, что в рамках подготовки к новой волне коронавирусной инфекции в больницах установлены кислородные концентраторы, создан трехмесячный запас лекарственных препаратов для лечения больных и средств индивидуальной защиты для медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкалья известили о росте заболеваемости COVID-19 и анонсировали новую поставку вакцины от коронавирусной инфекции.

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