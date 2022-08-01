Сеул, 1 августа 2022, 08:55 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института общественного мнения (KSOI).
Согласно результатам опроса, проведенного с 29 по 30 июля среди 1003 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 28,9%, что на 3,3% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 68,5% респондентов. Показатель вырос на 4%. От ответа воздержались 2,6% респондентов.
Эксперты отмечают, что спад уровня поддержки президента произошел на фоне конфликта внутри правящей партии «Сила народа». Напомним, что на прошлой неделе были опубликованы текстовые сообщения главы государства, в которых Юн Сок Ёль нелестно отзывался о лидере правящей партии Ли Чжун Соке.
Отметим, что уровень поддержки политики бывшего президента Мун Чжэ Ина упал ниже 30% за год до окончания его 5-летнего срока, а уровень поддержки Пак Кын Хе — на второй год.