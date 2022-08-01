Сеул, 1 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института общественного мнения (KSOI).

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 29 по 30 июля среди 1003 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 28,9%, что на 3,3% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 68,5% респондентов. Показатель вырос на 4%. От ответа воздержались 2,6% респондентов.

Эксперты отмечают, что спад уровня поддержки президента произошел на фоне конфликта внутри правящей партии «Сила народа». Напомним, что на прошлой неделе были опубликованы текстовые сообщения главы государства, в которых Юн Сок Ёль нелестно отзывался о лидере правящей партии Ли Чжун Соке.

Отметим, что уровень поддержки политики бывшего президента Мун Чжэ Ина упал ниже 30% за год до окончания его 5-летнего срока, а уровень поддержки Пак Кын Хе — на второй год.