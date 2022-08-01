Джакарта, , 08:51 — REGNUM Истребитель KF-21 Boramae совместной работы Индонезии и Южной Кореи прошел второе летное испытание, сообщает CNN Indonesia.

Модель истребителя KF-X Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean)

Южная Корея во второй раз успешно испытала прототип истребителя KF-21 Boramae. Испытательный полет длился 39 минут. KF-21 летел со скоростью около 400 километров в час. Сообщается, что самолет продемонстрировал стабильность работы реактивного двигателя.

Напомним, связавшись с Индонезией в 2015 году, Южная Корея начала проект по производству первого южно-корейского истребителя. Проект был создан с целью замены стареющего парка самолетов F-4 и F-5 ВВС Южной Кореи к 2032 году.