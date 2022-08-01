Москва, 1 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Минцифры РФ выступило с предложением использовать биометрическую идентификацию для входа на режимные объекты, сообщает 1 августа «Коммерсантъ».

geralt Биометрия

По информации СМИ, в министерстве выступят с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для входа на режимные объекты. Соответствующая норма содержится в законопроекте ГИС ЕБС, который ведомство разрабатывает и планирует представить осенью.

Работа над созданием ЕБС ведётся с 2017 года, с конца 2021 года система приобрела статус государственного информационного ресурса.