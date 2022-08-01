Чита, , 08:49 — REGNUM Власти Забайкалья 1 августа известили о росте заболеваемости COVID-19 и анонсировали новую поставку вакцины от коронавирусной инфекции, Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-губернатора Инну Щеглову, в конце текущей недели запас пополнится на 20 тысяч доз.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Сегодня за сутки было 17 человек, но при этом за субботу и воскресенье мы зафиксировали рост числа заболевших в среднем 20-25 человек. Наибольшее количество заболевших в Петровск-Забайкальском районе и в Чите. В Агинском Бурятском округе также отмечается рост заболеваемости — 15 человек по Агинскому району и по посёлку Агинское», — проинформировала Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 августа общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье увеличилось до 169 819 (+17 за минувшие сутки).

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