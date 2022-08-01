Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме не за политическую деятельность, поэтому его уход из политики не повлияет на сроки освобождения. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента республики Гия Вольский.

Арест Михаила Саакашвили Police.ge

Он прокомментировал заявление адвоката экс-президента Валерия Гелбахиани. Со слов юриста, бывший грузинский лидер сказал, что в случае освобождения из тюрьмы и выздоровления собирается вернуться в политику на Украине, но не в Грузии.

«Саакашвили отбывает наказание не потому, что он участвует или не участвует в политике, — сказал вице-спикер. — Он отбывает наказание за конкретные преступления».

Вольский также добавил, что уход Саакашвили из грузинской политики не повлияет и на основанную им партию «Единое национальное движение», если там не откажутся от стратегии дестабилизации в стране и от попыток совершить переворот.

Напомним, вскоре после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и может погибнуть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии.

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