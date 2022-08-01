Якутск, 1 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Направлено в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении якутянина. Мужчина продал людям с ограниченными возможностями здоровья непригодный для проживания дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

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Житель Якутска скрыл дефекты жилья перед его продажей, тем самым обманув семью инвалидов. Здание было обшито сайдингом, чтобы состояние дома не было видно. Фактически обманутые якутяне купили непригодный для круглогодичного проживания дачный дом. Мошенник убеждал их, что прожил в этом доме пять лет.

Инвалиды купили здание за 3,5 млн рублей. Получив деньги, мужчина покинул республику. Его будут судить по статье 159 УК РФ («мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в дом, который был признан аварийным, заселили жительницу Тынды с ограниченными возможностями здоровья работники городской администрации. На жильё, которое через месяц получило статус ветхого, из бюджета потратили 1,6 млн рублей.