Уфа, 1 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Башкирии вступили в силу направленные на развитие туризма и повышение его инвестиционной привлекательности изменения в статью 12.1 закона республики о регулировании земельных отношений. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Шихан Тратау

«Объекты внутреннего и въездного туризма отнесены к объектам социально-культурного назначения. Инициаторы инвестиционных проектов в сфере туризма, которые отвечают ряду требований, могут получить землю в аренду для создания таких объектов без торгов», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева.

Сообщается, что речь идет о предприятиях, учредителями которых является Башкирия либо в уставном капитале которых региону принадлежит не менее 50% долей (акций). При этом создаваемые объекты туристской инфраструктуры должны быть включены в региональные госпрограммы, которые реализуют за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

«Закон касается исключительно некоммерческой деятельности, но его реализация в конечном итоге будет способствовать развитию бизнеса в сфере туризма», — подчеркнул Толкачев, пояснив, что отсутствие прямых оснований в земельном законодательстве не позволяло закрепить земельные участки за парком «Патриот» и геопарком «Торатау», что затрудняло развитие данных проектов.

Спикер республиканского парламента сообщил, что сейчас этот вопрос урегулирован.