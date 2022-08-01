Пекин, , 08:46 — REGNUM Китай прилагает усилия по созданию прочной национальной обороны и мощных вооружённых сил, соразмерных международному положению Китая и отвечающих интересам его национальной безопасности и развития. Об этом 31 июля в ходе выступления на приёме по случаю 95-й годовщины создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Армия Китая Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, это должно обеспечить «стратегическую поддержку реализации великого возрождения китайской нации». Он напомнил, что Народно-освободительной армии Китая — народные вооружённые силы, основанные Коммунистической партией Китая.

«За последние 95 лет под твёрдым руководством КПК героические народные вооружённые силы совершили бессмертные подвиги во имя государственной независимости, освобождения народа, процветания страны и превращения её в сильную державу, оказали решительную поддержку защите национального суверенитета, безопасности и интересам развития, а также внесли важный вклад в поддержание мира и спокойствия во всём мире», — говорится в заявлении Вэй Фэнхэ.

Министр также призвал к «тщательной реализации» идей председателя КНР Си Цзиньпина по укреплению вооружённых сил и ускорению модернизации национальной обороны и вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Си Цзиньпин поручил усилить Народно-освободительную армию Китая кадрами «новой эпохи». По словам председателя КНР, НОАК должна превратиться в вооруженные силы мирового уровня.