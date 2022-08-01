Москва, 1 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Более чем на треть — почти на 35% — сократился объём ввозимого в Россию крепкого алкоголя. Об этом пишет 1 августа издание «Коммерсантъ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

По итогам первых шести месяцев года, отмечает издание, в страну ввезли 32,65 млн л крепких напитков — это на 34,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. В случае с виски сокращение составило 48,4% — ввезено 11,8 млн л напитка.

Коньяка и бренди ввезли меньше на 11,3% — 9,02 млн л, импорт ликёров сократился на 36,6%, до 2,25 млн л, джина — на 26,6%, до 874,05 тыс. л, водки — на 41,7%, до 965,5 тыс. л. Импортных текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и напитков других категорий стало меньше на 34,5% — 4,83 млн л.

Ром, однако, поставляется почти в прежнем объёме — 2,89 млн л. Снижение составило лишь 1,8%.

Сокращение связано с антироссийскими санкциями и отказом крупнейших производителей от поставок. Ассортимент крепкого алкоголя, отмечает издание, будет пополняться за счёт новых отечественных напитков и импортного рома.

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