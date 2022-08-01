Москва, , 08:43 — REGNUM Несмотря на то, что жители России всё чаще используют для оплаты не наличные, а банковские карты, существуют две ситуации, при которых предпочтительнее наличность. Об этом 1 августа рассказала операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева в беседе с агентством «Прайм».

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам эксперта, первая ситуация — это интернет-покупки, при которых лучше не вводить данные банковской карты на подозрительных сайтах и перед проведением оплаты стоит проверить надёжность такого интернет-магазина. При этом подозрительными являются торговые площадки, существующие лишь несколько месяцев и имеющие много негативных отзывов.

«Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на нее только ту сумму, которую вы собираетесь потратить», — отметила Артемьева.

При этом второй подобной ситуацией эксперт назвала поездки за границу, так как там из-за антироссийских санкций имеются проблемы с использование выпущенных в РФ банковских карт и потому лучше иметь с собой наличные денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля «Почта России» подтвердила факт частичной утечки данных пользователей у одного из своих подрядчиков.