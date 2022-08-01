Владивосток, , 08:41 — REGNUM Казачьим обществам Приморья выделят почти 15 млн рублей гранта — деньги получат социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), которые занимаются патриотическим воспитанием казачьей молодежи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Казаки ИА REGNUM

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НКО ежегодно предоставляются субсидии из краевого бюджета на реализацию общественно значимых проектов: проведение учебно-полевых сборов, создание казачьих классов, популяризацию традиционного образа жизни и культуры казачества, военно-патриотическое воспитание молодежи.

«В 2022 году казачьим обществам края предоставлены субсидии в размере почти 15 млн рублей. Большая часть средств — около 10 млн — направлена Приморскому отделу Уссурийского войскового казачьего общества», — пояснили специалисты.

На территории Приморья действует 35 казачьих обществ. Атаманы планируют сформировать казачий отряд для участия в специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шолоховском районе Ростовской области провели военно-полевые сборы допризывной молодёжи. Учёба на Верхнем Дону проведена в рамках реализации проекта «Служу Дону и Отечеству», который реализуют станичные казаки.