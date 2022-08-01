Томск, 1 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Томской области. по данным Института организации здравоохранения, довольны медицинской помощью лишь 33% пациентов. При этом процент довольных на селе выше, чем в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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Наибольшее удовлетворение медпомощью выказали пациенты в Асиновском, Каргасокском, Зырянском и Кожевниковском районах. Больше всего недовольных в Шегарском и Первомайском.

«Томичи отметили, что удовлетворенность медицинской помощью зависит от её доступности, коммуникаций персонала с пациентом и условий пребывания в медицинском учреждении», — отметили в администрации.

При этом 80% пациентов в итоге решили проблему, с которой обратились к врачам. Наиболее часто жители оказываются недовольны из-за сроков ожидания помощи (73%), доступностью услуг (71%).