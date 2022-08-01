Москва, 1 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы получили 60 отказов в выдаче преступников от стран Запада с марта 2022 года. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выдача преступника

По его словам, некоторые государства официально прекратили сотрудничество с РФ в вопросах выдачи преступников, а также по запросам правовой помощи по уголовным делам.

«Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено 4 отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте–июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам», — приводит слова Тарабрина РИА Новости.

По его мнению, эти шаги несут вред противодействию преступности и ухудшают криминогенную ситуацию.