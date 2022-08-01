Джакарта, , 08:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что число индонезийских граждан, ставших жертвами мошенничества в Камбодже, увеличилось на семь человек, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Ранее в Камбодже спасли 55 граждан Индонезии.

В заявлении министерства иностранных дел говорится, что полиция Камбоджи и посольство Индонезии в Пномпене спасли граждан Индонезии, ставших жертвами онлайн-компании Online Scammer в Сиануквиле, Камбоджа.

Согласно заявлению, 62 гражданина Индонезии будут переведены в посольство в Пномпене. Посольство подготовило жилье. Индонезийские граждане также получат психологическую консультацию. После завершения процесса идентификации министерство иностранных дел и посольство Индонезии в Пномпене будут способствовать репатриации индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии ограничило доступ жителей страны к американским цифровым магазинам видеоигр Steam и Epic Games, а также к ряду других онлайн-сервисов.

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