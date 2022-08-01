Сеул, , 08:40 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в июле 2022 года составил $60,7 млрд, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, июльский показатель является самым высоким с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику.

Экспорт полупроводников из страны вырос на 2,1%, нефтепродуктов — на 86,5%, автомобилей — на 25,3%, аккумуляторов — на 11,8%.

Поставки в Китай сократились на фоне экономического спада, а поставки в СНГ — из-за ситуации на Украине. Между тем экспорт в США достиг рекордной отметки. Так же был зафиксирован рост объёмов экспорта в АСЕАН, ЕС, Индию и страны Ближнего Востока.

Импорт товаров в Южную Корею составил $65,37 млрд, что на 21,8% больше по сравнению с июлем прошлого года. Дефицит товарного баланса составил $4,67 млн.