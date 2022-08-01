Окленд, США, , 08:37 — REGNUM Трое человек получили ранения 31 июля в результате перестрелки на школьном матче по американскому футболу в штате Калифорния, об этом сообщает New York Post.

Перестрелка Kenny Louie

Инцидент произошел на матче Оклендской технической средней школы. В результате перестрелки ранения получили шестилетняя девочка, а также мужчина и женщина 30 и 52 лет соответственно.

«Было очень тяжело слышать, как эти дети бегают и кричат, и вы знаете, когда вы видите лица этих детей и то, как они реагируют на подобные вещи, становится еще хуже», — сказал Квинтрелл Дотсон, тренер одной из команд.

«Дети не заслуживают того, чтобы видеть и быть свидетелями подобных вещей, детям не нужно быть рядом, как только вы приходите на эти мероприятия, что бы ни происходило снаружи, природа даже не должна здесь происходить, так что это просто больно, то, что произошло сегодня», — добавил он.

Подозреваемых по-прежнему разыскивают.