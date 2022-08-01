Донецк, , 08:42 — REGNUM Горняков двух донецких шахт, обесточенных в результате обстрелов со стороны украинских военных, подняли на поверхность. Сообщение об этом опубликовано 1 августа в телеграм-канале министерства угля и энергетики ДНР.

Шахтеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне обстрелы привели к обесточиванию двух шахт Донецкой угольной энергетической компании: шахты имени Скочинского и шахты имени Абакумова. В первом случае под землёй остались 72 человека, во втором — пятеро.

«В 1:15 все горняки шахты им. Абакумова подняты на поверхность. Пострадавших нет», — указано в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, горняков из шахты Скочинского вывели на поверхность вечером 31 июля.