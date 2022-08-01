1 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Атаку на штаб Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России в Севастополе организовали с территории Крыма. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 10:03 — REGNUM Известие о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для атаки в Крыму был запущен с малого расстояния, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди желают скорейшего выздоровления шестерым пострадавшим и считают произошедшее террористическим актом. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Враги бродят по Крыму, как у себя дома», — возмущается Иван Хананнов.

«Давно уже пора нанести удары по штабам МО укронацистов», — предлагает Дмитрий Плутахин.

«Хорошо, что нет жертв. Плохо, что не можем предотвратить такие действия», — заметил Арсений Новиков.

«Скорее всего, и запускали из соседнего двора, а не с Украины», — считает Вадим.

«Беспилотник, ударивший по штабу Черноморского флота, был запущен на удалении в три километра. Значит, с территории Крыма, конечно же. Значит, тварей должны поймать. Ждём. И еще — возбудили ли дело по террористической статье? Чистой воды ведь террор», — соглашается Дерек Шовин.

«По Донецку бьют кассетными боеприпасами и засыпают город противопехотными минами. Мирный город. Минами. Чтобы калечить женщин и детей.

В Севастополе беспилотник ударил по штабу Черноморского флота. С Украины он вряд ли долетел бы. Скорее всего, запускали его из города. Обычный квадрокоптер. То есть имеет место или спящая ячейка или ДРГ противника.

В Херсоне и Запорожье постоянно взрывы, нападения на сотрудников администрации, обстрелы мирных граждан (среди которых есть наверняка и те, кто симпатизирует именно что Украине).

Севастополь, улица Воронина, 2. Штаб ЧФ Официальный канал Правительства города Севастополя

Всё это свидетельство того, что Украина — типичная террористическая структура. Вроде «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике», — рассуждает в своем телеграм-канале корреспондент Андрей Медведев,

«БПЛА самодельный, маломощный и управлял им походу диверсант. Но это не так важно. Пока власть в Киеве у наркоманов и убийц — готовым надо быть ко всему. Важно продолжать освобождать от этой нечисти Украину шаг за шагом, чтобы полностью обезопасить рубежи», — отмечает телеграм-канал «Росскандал».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены шестеро человек, все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.

Ранее о том, что лица, сочувствующие Украине, могли запустить аппарат и управлять им, находясь неподалеку, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

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