Шушенский район, Красноярский край, , 08:32 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие выходные ликвидировано два лесных пожара на площади 4,3 га. Возгорания зафиксированы в Шушенском и Ермаковском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар

Причиной пожаров, по предварительным данным, стали сухие грозы или человеческий фактор. В работах по тушению принимали участие более 20 человек. 11 воздушных судов было задействовано при авиапатрулировании, доставке сил и средств к местам возгораний.

«На 9.30 1 августа, на территории края действует один лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 15 га. Лесные пожарные остановили распространение огня. В ликвидации очага возгорания задействованы более 20 человек. Угрозы населенным пунктам нет», — добавили в правительстве.